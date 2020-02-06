نجم اتصلت بعويدات لإطلاع على تحقيق تحويلات أموال أصحاب مصارف للخارج

اتصلت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ بالنائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، على أثر التصريحات حول تحويلات أموال قام بها أصحاب خمسة مصارف بقيمة مليارين و300 مليون ​دولار​، مطالبة "اطلاعها على التحقيقات الجارية بشأن التحويلات للتحقق عما إذا كانت هذه الأموال المحولة غير مشروعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها".

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