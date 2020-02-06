ترمب يصف خصومه الديموقراطيين بأنهم "أشرار"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





واشنطن: ندد الرئيس الاميركي دونالد ترمب في خطاب في البيت الابيض الخميس بعيد تبرئته أمام مجلس الشيوخ، بخصومه الديموقراطيين معتبراً أنهم "اشرار".

وبعدما رفع الصفحة الاولى من صحيفة "واشنطن بوست" التي أشارت الى التبرئة، هاجم ترمب النواب الديموقراطيين الذين سعوا الى عزله وقال "انهم أشرار".

وأكد الرئيس أنه تحمل "ما لا يمكن أن يتحمله رئيس أميركي" من اتهامات. وشدد على أنه "لم يقترف أي خطأ"، موضحاً أن قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل "انتصار كبير".

وقدم ترمب شكره لأعضاء الحزب الجمهوري على مساندته. وأضاف: "لو خسرنا لانهارت أسواق المال، ولكن منذ فوزنا في الانتخابات كانت أسواق الأسهم في أفضل حال".

Advertisements

وقال إنه تعرض "لمعاملة غير منصفة كان أولها الحديث عن التآمر مع روسيا، وانتهى الأمر إلى البراءة، ولم يكن من المفترض أن تستمر القضية سوى بضعة أيام".

واتهم ترمب، الديمقراطيين "بالرغبة في إحداث أكبر خسائر ممكنة في صفوف الجمهوريين".

وأعلن ترمب أنه لم يرتكب أي خطأ في مكالمته مع الرئيس الأوكراني، وأن الديمقراطيين كانوا يعلمون ببراءته منذ اليوم الأول.