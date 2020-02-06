دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يهاجم بيلوسي ورومني خلال إفطار يوم الصلاة الأمريكي واشنطن (رويترز) - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسناتور ميت رومني الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي صوت لإدانته في محاكمته، متهما إياهما بالتخفي وراء معتقداتهما بشكل منافق. وقال خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني وهو حدث سنوي يشارك فيه الحزبان "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم ذريعة للقيام بما يعلمون أنه خطأ. كما لا أحب الناس الذين يقولون.. أنا أُصلّي من أجلك.. بينما تعلم أن هذا غير صحيح". (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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