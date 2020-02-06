شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: الانفعالية تهدر القوانين حقها.. وأى تشريع يحتاج للتأنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن أو الدولة أو المواطن المصري، مؤكدا أنه لا هدف ولا مصلحة سوى مصلحة المواطنين.

جاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار أبو شقة ،إلى أنهم يعدون قانون لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وممارسة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه سيتم طرح القانون على الحوار المجتمعي، عملًا بمبدأ الديمقراطية.

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وشدد أبو شقة ،على أن عظمة حزب الوفد في أنه لا ينحاز أو يتعصب لرأي غير المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن القوانين ستظهر بصياغة مثلى ، مشيرا الى أن المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لبناء دولة حديثة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أبو شقة ، أن حزب الوفد يضم 204 مقر في جميع المحافظات، ويضم لجان نوعية على غرار مجلس النواب وتشمل ٢٥ لجنة من المتخصصين والفنيين كل في مجاله.

وتابع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية، مشيرا إلى أن إصدار القوانين يحتاج إلى التأني لأنها تحدد مستقبل الديمقراطية في مصر ، مشددا على ضرورة إعداد جيد لقانون المحليات ووضع قواعد وأسس موضوعية، مؤكدا أنهم راجعوا جميع الضمانات حتى تكون النتيجة معبرة بشكل حقيقي عن التصويت ، لافتا الى ضرورة عقد حوار مجتمعي مع جميع الفئات المجتمعية لرصد مقترحاتهم وملاحظاتهم ودراستها.