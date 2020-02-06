شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية: صورة المحامى فى عيون المجتمع ليست طيبة وسأعمل على تغييرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجائي عطية، المحامى والمرشح لمنصب نقيب المحامين، أن الصورة الذهنية للمحامى فى عيون المجتمع ليست طيبة، وإنه سيعمل على عودة الصورة الطيبة للمحامين، مضيفا خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى لجبهة الإصلاح النقابى المنعقد بأحد فنادق القاهرة: "أنا مش قليل الأدب بختار ألفاظى بعناية، وقولت إن مجلس نقابة المحامين ليس طراطير، أنا ملتزم أسمع رأى ورغبة كل محامى داخل بيته لأنى لست صاحب القرار الوحيد، على الطلاق بالثلاثة أنا مع تنقية جداول القيد بنقابة المحامين بالقانون والضوابط، أنا مع تنقية الجدول وفقا لضوابط ومعايير، متابعا:"معركتى الانتخابية الحقيقية تبدأ من لحظة ادخالى نقابة المحامين". وأوضح رجائى عطية، أن عبد العزيز باشا فهمي، ومحمد عبد الله محمد، هم أفضل الشخصيات القانونية في تاريخ مصر، وأن الدكتور أحمد فتحي سرور، شخصية قانونية كبيرة في التاريخ المعاصر، مشيرا إلى أن الخلل فى تنظيم نقابة المحامين، يرجع إلى فساد وعدم استقامة النوايا، وأنه لن يتحقق شيء من التوازن في العلاقات بين المحامين والمهن الأخرى، إلا بعد إعادة للمحامين كرامتهم واحترامهم.

وقال المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن التعديلات التى أدخلت على قانون المحاماة أعدت بالليل فى غيبة المحامين، وأنها لم تعرض على المحامين، ولا على الجمعية العامة للمحامين، مضيفا أن التعديلات ظهرت فى مجلس النواب وكأنها طلسم من الطلاسم.

وأضاف رجائى عطية: "العملية التشريعية ليست على ما يرام، ولو كانت على ما يرام لعرضت التعديلات على المحامين، والنقيب سامح عاشور قال على الملأ من قبل إن مشروع تعديلات قانون المحاماة لا يعطيه حقا فى إعادة الترشيح، وأنه لن يترشح فى انتخابات نقابة المحامين".

وأشار رجائى عطية، إلى أنه سيعمل على استرداد ما تم التفريط فيه، والاهتمام باليتامى والأرامل سيكون على رأس أولوياته، متابعا: "الشباب هم الغد، قيمة تعاملنا مع المستقبل هو المستمد من الماضى، فإذا ما فرطنا فى تهيئة الشباب فالمحامى لن يكون لها غد، ستسقط المحاماة حال عدم إعداد الأجيال الصاعدة.. المحاماة رسالة، وعلى النقابة أن تبذل أقصى ما تستطيع لتوفر للمحامى كل العناصر التى تؤهله من خلال مكتبات تعمم".

وأضاف: "محامي الإدارات القانونية يقوم بعمل من أعمال القضاء، ولكنه تحت قيادة وسلطة من يريد أن يسير القضاء على هواة، والحاجة إلى تعديل قانون الإدارات القانونية والاستقلالية واجبة، هذا الملف يحتاج إلى دراسة كاملة، ويجب أن يراعى فى تكوين مجالس النقابات الفرعية ووجود العنصر النسائى"، متابعا: "إننى أفضل لقب الإنسان رجائى عطية.