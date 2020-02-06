منظمو مسيرة الأحد: “صفقة القرن” إنهاء للقضية الفلسطينية وكل الأحزاب السياسية والنقابات ستشارك -فيديو

أعلنت اللجنة المنظمة لمسيرة الأحد المقبل، ضد “صفقة القرن” بالعاصمة الرباط، أن كل الأحزاب المغربية والنقابات، أعلنت مشاركتها في هذه المسيرة، ولا زالت مختلف الهيئات تعبر عن رغبتها في الانضمام لهذه المظاهرة.

وقالت اللجنة، في ندوة نظمتها اليوم الخميس، إن الموقف الحقيقي للمغرب من “صفقة القرن”، هو الموقف الذي ستعبر عنه المسيرة الوطنية، مشيرة إلى أن مسيرة الأحد ليست إلا بداية لمبادرات وفعاليات وأشكال مختلفة، ينتظر أن يتم تنظيمها في مختلف أنحاء البلاد، من أجل “أن يشهد العالم مرة أخرى أن الشعب المغربي وفي لقضاياه المبدئية ولا يتزحزح عنها تحت أي ضغط أو ابتزاز يتعلق بقضاياه الوطنية”.

ويرى منظمو هذه المسيرة، أنه من خلال هذه الخطوة، سيعلن الشعب المغربي بوضوح إدانته لما تقدمه أمريكا وإسرائيل في القضية الفلسطينية، ورفض أي مشروع يتجاهل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وإلى جانب التصريح الذي أجمعت عليه مختلف القوى المنظمة للمسيرة، وجه بعض المنظمين بشكل مباشر سهام نقدهم للتصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتي قال فيها “لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين”، وقال ممثل العدل والإحسان في اللجنة المنظمة للمسيرة، لا تكن فلسطينيا ولكن كن مغربيا لا يتجار بحقوق وجراح الفلسطينيين، والذي يقول الصحراء أولا سيقول أنا أولا على حساب الصحراء والوطن”.

Advertisements

مسيرة الأحد المقبل ضد “صفقة القرن”، أحيت المطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل، إذ قال المنظمون لهذه الخطوة، إن الحكومة أصبحت مطالبة بإخراج القانون الذي تقدمت به أربع فرق برلمانية، من أجل عزل المطبعين مع إسرائيل، مطالبين باتخاذ إجراءات في حق المطبعين داخليا، والمطبعين خارجيا، من دول عربية بدأت تربط علاقات مع إسرائيل.