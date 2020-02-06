وزير الجيوش الفرنسية تحل بالرباط وتلتقي قيادة القوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك

بتعليمات من الملك محمد السادس، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس، على مستوى القيادة العامة بالرباط، فلورونس بارلي وزيرة جيوش الجمهورية الفرنسية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه لدى وصول وزيرة الجيوش الفرنسية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وجدت في استقبالها الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، التي أدت التحية.

وأبرز البلاغ نفسه أن المحادثات، التي جرت بحضور رؤساء المكتب الثاني، والمكتب الثالث، والمكتب الخامس للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومفتشي القوات الجوية الملكية، والبحرية الملكية، وكذا سفيرة فرنسا بالمغرب، وملحق الدفاع لدى السفارة الفرنسية بالرباط، تناولت سبل تعزيز، وتوطيد التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.

وفي هذا الصدد، أضاف المصدر ذاته، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لجودة ومتانة، واستدامة هذا التعاون الثنائي، مجددين تأكيد رغبتهما المشتركة في تعزيز هذا التعاون، وتعميقه أكثر من خلال تبادل التجارب، والخبرات.

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وأشار البلاغ نفسه إلى أن التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية، والقوات المسلحة الفرنسية يشمل على العموم تبادل الزيارات، والتداريب التكوينية، والمشاركة في مختلف التداريب، والمناورات العسكرية، وكذا الدعم التقني فيما يتعلق بالمعدات.

وأضاف المصدر ذاته أن التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية، ونظيرتها الفرنسية يؤطره اتفاق عسكري تقني، تم توقيعه سنة 1994، واتفاق حول نظام القوات، الموقع سنة 2005، والذي ينظم وجود قوات على المجال الترابي لكلا البلدين، خلال المناورات العسكرية، مشيرا إلى أنه تم أيضا توقيع ترتيبات تقنية أخرى، واتفاقيات خاصة بين مختلف مكونات القوات المسلحة للبلدين.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن لجانا عسكرية مختلطة تجتمع كل عام بالتناوب بين الرباط وباريس، وقد انعقدت الدورة الأخيرة في الرباط، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2019، ويتمحور عمل هذه اللجان حول دراسة السبل، والوسائل المتعلقة بالعديد من مجالات ذات الاهتمام لكلا الطرفين، وذلك في إطار توطيد العلاقات المثالية في مجال التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين. وخلص البلاغ إلى أن فلورونس بارلي، وزيرة جيوش الجمهورية الفرنسية، تقوم بزيارة عمل للمملكة يومي 05 و06 فبراير الجاري على رأس وفد هام.