استحضر الفنان، رفيق بوبكر، الجانب الكوميدي في شخصيته، عند تعليقه على منشور الممثل محمد مروازي، بشأن عودته إلى طليقته، الممثلة سناء عكرود، إذ مازحهما بالقول إنهما يمثلان، وقصتهما ليست حقيقية، لأن مهنتهما معا هي التمثيل.
وعلق رفيق بوبكر على منشور مروازي بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مدونا: “بجوجهوم ممثلين وبغيتيني نتيق.. ميمكنش.. مع وجه تعبيري يشير إلى أنه يمزح”.
وأعلن الممثلان محمد مروازي، وسناء عكرود، أمس الأربعاء، عودتهما إلى بعض، بعد طلاق لم يدم سوى أشهر قليلة، وذلك نتيجة تعبير مروازي عن رغبته في عودة سناء إليه، أمام الجمهور.
وبلغ مروازي مراده بمساعدة شقيقتي عكرود، سعاد وشهرزاد، وكذا الجمهور الذي تفاعل بإيجابية مع منشور نشره على أنستغرام، يطلب فيه أمام الجميع من سناء أن تعود إليه ويجتمع شمل أسرتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاق عكرود ومروازي.. رفيق بوبكر: “أنتوما بزوج ممثلين وبغيتو نتيق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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