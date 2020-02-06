بكين تندد بالقرارات البريطانية الداعية للخروج من الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهم السفير الصيني في لندن اليوم، الخميس، بريطانيا بأنها "ردت في شكل مبالغ فيه" عبر الطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي الصينية، بسبب فيروس كورونا المستجد، مقللا من خطورة الوباء.

وقال لو شياومينغ في مؤتمر صحافي: "آمل أن تتبنى الحكومة البريطانية وجهة نظر موضوعية ومدروسة حيال ما يحصل في الصين. لقد أبلغناها أن رد فعل مبالغا فيه ليس مفيدا. نعتقد أن لا داعي لهذا الهلع".

والثلاثاء، أوصت الخارجية البريطانية مواطنيها بمغادرة الصين "إذا استطاعوا" بهدف الإقلال من خطر التعرض لفيروس كورونا، الذي ظهر في كانون الأول/ ديسمبر في وسط الصين.

وأضاف السفير الصيني "علينا أن نتبادل الدعم بدل إضعاف جهود الطرف الآخر"، مؤكدا أنه "يمكن السيطرة على الوباء وتجنبه وهو قابل للشفاء".

وذكر بأن بريطانيا التزمت اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية طالبا منها الاستمرار في ذلك.

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وسجلت إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم في المملكة المتحدة.

وأصاب الفيروس اكثر من 28 ألف شخص في الصين وتسبب بوفاة اكثر من 560 آخرين. لكن هذه الحصيلة تظل أدنى مما خلفه فيروس سارس، الذي قضى جراءه 774 شخصا في العالم بين 2002 و2003.

وفي هذا السياق، قال السفير الصيني إن "أكثر من 19 مليون شخص أصيبوا هذا الموسم بالإنفلونزا في الولايات المتحدة وقضى جراءها عشرة ألاف شخص".

وأضاف "هذا اكثر خطورة من انتشار فيروس كورونا".