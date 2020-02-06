القدس - بواسطة محمد عز العرب - وبخت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الخميس، على لسان نائب مدير المنظمات الدولية فيها، ألون بار، نائب السفير البلجيكي في البلاد، باسكال بوفين، واصفةً بلجيكا بأنها "تحطم الأرقام القياسية" في تضامنها مع الفلسطينيين.
وقال بار إن "بلجيكا مقلقة جدًا، فقد تدعو أشخاص يتهمون إسرائيل بتعذيب الأطفال لإلقاء محاضراتهم في الأمم المتحدة".
يأتي الخلاف بين إسرائيل وبلجيكا لاستدعاء الأخيرة رئيس منظمة "حماية الأطفال في فلسطين"، براد لاركر، لتقديم محاضرة لمجلس الأمن، تتمحور حول بيانات تعذيب إسرائيل للأطفال الفلسطينيين.
بل ودعا باركر وقتها، إلى محاكمة قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين في محكمة لاهاي.
وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها بلجيكا "إيذاء" إسرائيل، فقد حاول البلجيكيون منذ عام إدانة إسرائيل بقتل 50 فلسطينيا في يوم افتتاح السفارة الأميركية في القدس.
ونشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن السفير الإسرائيلي لدى بلجيكا ، إيمانويل ناتشون ، طلب بهدوء من البلجيكيين إلغاء ظهور باركر في مجلس الأمن ، لكن قوبل طلبه بالرفض.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب دعمها لفلسطين: الخارجية الإسرائيلية تنتقد بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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