شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني يعلن عودته إلى طهران ويؤكد أن زيارته لبريطانيا كانت منسقة مسبقا والان مع التفاصيل

روب ماكير السفير البريطاني في طهران

أعلن السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، اليوم الخميس، عودته لطهران مؤخرا، مؤكدا أن زيارته لبلاده كان مرتبا لها من قبل، وذلك بعد أسابيع من مغادرته وسط مطالبات من عدة شخصيات إيرانية بطرده على خلفية تواجده باحتجاجات معارضة للنظام الإيراني.



وأعلن السفير في رسالة فيديو باللغة الفارسية عبر حسابه على "إنستغرام"، أنه "عاد مؤخرا إلى طهران"، وأن زيارته لبريطانيا "كانت منسقة قبل ذهابه".

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