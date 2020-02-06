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قبرص تستعد لأي مواجهة محتملة مع تركيا بشراء صواريخ مضادة 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 6 فبراير 2020

صورة أرشيفية

وقعت قبرص مؤخراً، في ظل التوتر مع تركيا على خلفية استغلال احتياطيات المحروقات في شرق المتوسط، عقدين مع شركة أوروبية لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن، وفق مصدر مقرب من الملف.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد وقّع الجيش القبرصي في كانون الأول/ديسمبر عقداً مع مصنّع الصواريخ الأوروبي "إم بي دي إيه" بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من نوع ميسترال، وفق مصدر أكد معلومات نشرتها جريدة "لا تريبون" الفرنسية.

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ووقّع المصنّع عقداً آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع اكزوست تعمل على بطارية ساحلية.

وأرسلت تركيا في الأشهر الأخيرة سفن تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.

ونشرت أنقرة في كانون الأول/ديسمبر طائرة عسكرية مسيّرة شمال قبرص، وتقول وسائل إعلام تركية إنها تنوي إنشاء قاعدة بحرية هناك.

وتأمل تركيا التي تحتل الجزء الشمالي من قبرص منذ عام 1974، في الاستناد على اتفاق أبرمته نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية لإنهاء عزلتها في شرق المتوسط وإثبات حقها في استغلال المحروقات بالمنطقة.

في مقابل ادعاءات أنقرة، وقعت قبرص واليونان وإسرائيل مطلع كانون الثاني/يناير اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المستخرج من شرق المتوسط باتجاه اليونان مرورا بقبرص.  

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