- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي : نواصل العمل مع إطراف النزاع لتثبيت الهدنة في ليبيا والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
غسان سلامة
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، إنه يواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا لتثبيت وقف النار.
وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحافي أن تفاصيل وقف إطلاق النار في ليبيا لا تزال قيد النقاش.
وأفاد أنه يتواصل مع قيادات الشركة الوطنية للبترول في ليبيا حول استئناف تصدير النفط.
وأعرب سلامة عن أمله بمشاركة جميع الأطراف الليبية في الحوار السياسي بنهاية الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي : نواصل العمل مع إطراف النزاع لتثبيت الهدنة في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.