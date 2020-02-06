المبعوث الأممي : نواصل العمل مع إطراف النزاع لتثبيت الهدنة في ليبيا

الخميس 6 فبراير 2020

غسان سلامة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، إنه يواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا لتثبيت وقف النار.

Advertisements

وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحافي أن تفاصيل وقف إطلاق النار في ليبيا لا تزال قيد النقاش.

وأفاد أنه يتواصل مع قيادات الشركة الوطنية للبترول في ليبيا حول استئناف تصدير النفط.

وأعرب سلامة عن أمله بمشاركة جميع الأطراف الليبية في الحوار السياسي بنهاية الشهر الجاري.