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شكرا لقرائتكم خبر عن عفو رئاسي جديد عن 9769 سجينا في الجزائر والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
عبدالمجيد تبون
أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون؛ اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا ثانيا، عفا بموجبه عن 6294 مسجونا، ليرتفع عدد من شملتهم إجراءات العفو الرئاسي إلى 9769 سجينا، بعدما عفا تبون، الإثنين الماضي، عن 3471 سجينا.
وفي خطوة تعد الثانية من نوعها خلال 72 ساعة، أمر تبون في مرسوم رئاسي ثان، بالعفو عن المساجين المدانين بأحكام نهائية، والذين تساوي أو تقل عقوبتهم عن 18 شهرا.
واستثنت إجراءات العفو، المساجين المدانين في قضايا الإرهاب واختلاس الأموال العامة والخيانة والتجسس، فيما جرى تقليص العقوبة للمحكوم عليهم بعقوبات أطول، فضلا عن تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد للمحكوم عليهم بالإعدام الذين قضوا 20 سنة سجنا.
ولم يستفد من العفو، المساجين الذين صدرت ضدهم أحكام تتعلق بتطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إضافة إلى المخالفين لحركة رؤوس الأموال، والمحكوم عليهم في قضايا تهريب العملة، ومن اقترفوا جرائم اغتصاب وجنايات الأفعال المخلة بالحياء، والمتاجرين بالمخدرات.
وجاء العفو الرئاسي بعد أيام من الإفراج عن 76 سجينا من موقوفي الحراك الشعبي، المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، فضلا عن عدة معارضين بينهم الأخضر بورقعة وسمير بلعربي والجنرال حسين بن حديد، وسط توقعات بإخلاء وشيك لسبيل المعتقلين: فضيل بومالة وكريم طابو وعبدالوهاب فرصاوي.
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