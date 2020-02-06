الانتخابات الرئاسية والتشريعية ببوركينافاسو نوفمبر المقبل

حددت بوركينافاسو 22 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.



وقال وزير الداخلية سيميون ساوادوغو : إن الموعد الانتخابي المعلن ينسجم مع الدستور، الذي ينص على إجراء الانتخابات قبل انتهاء الولاية الرئاسية بـ 21 يوما على الأقل.

وأضاف في تصريحات صحفية ، الخميس، إن موعد الانتخابات، الذي اعلنته الحكومة في ختام اجتماع مجلس الوزراء بوغادوغو يراعي الآجال الزمنية للطعون في النتائج، وتنصيب الرئيس المنتخب.

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ويتنافس في الانتخابات الرئاسية القادمة، الرئيس الحالي روك مارك كريستيان كابوري، ورئيس الوزراء السابق كادري ديزيري ويدراووغو، وغيلبير نوويل ويدراووغو.

وسبق للمرشح الحالي غيلبير إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2015، ولكن لم تقبل مفوضية الانتخابات إجازة ترشحه بسبب إصدار قانون يحظر ترشح المقربين من رئيس البلاد السابق بليز كيبور الذي تم الاطاحة به 2014 .

وإضافة لكابوري، وديزيري، وغيلبير، أعلن طاهيرو باري، وهو وزير سابق استقال من أولى حكومات الرئيس الحالي، ترشحه للرئاسة.

وتعيش بوركينا فاسو منذ العام 2015 أوضاعا أمنية غاية في الصعوبة بسبب تصاعد الهجمات الإرهابية التي أدت إلى مقتل المئات ونزوح عشرات الالآف من المواطنين.