الجيش السوري يدخل مدينة سراقب رغم تحذيرات تركيا

قالت وكالة الأنباء السورية، مساء الخميس، إن وحدات من الجيش دخلت مدينة سراقب بريف إدلب، وبدأت بتمشيطها وإزالة الألغام والمفخخات من مخلفات الإرهابيين.

وخاض الجيش السوري معارك ضد الجماعات الإرهابية وفصائل موالية لتركيا في محيط مدينة سراقب في شمال غربي البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن قوات الجيش السوري تواصل تقدّمها رغم تحذيرات أنقرة التي أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المدينة التي تعد موقعا استراتيجيا كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان عدة محافظات سورية.

وفي وقت سابق الخميس، نددت قيادة الجيش السوري في بيان بالتعزيزات التركية، معتبرة أنها تهدف إلى "عرقلة تقدم" وحداته في المحافظة، التي تسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) على أكثر من نصف مساحتها وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

Advertisements

ومساء أمس الأربعاء، تمكنت قوات الجيش السوري من دخول مدينة سراقب التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات عدة، بعد انسحاب المئات من مقاتلي الفصائل منها.

غير أن مجموعات الفصائل الإرهابية شنّت هجوماً مضاداً على مواقع قوات الجيش السوري في المدينة، حيث تدور اشتباكات مستمرة بين الطرفين، بحسب المرصد.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محوري النيرب من جهة وسراقب تفتناز من جهة أخرى، تتزامن مع إسناد مدفعي تركي وفق المرصد.

وأرسلت أنقرة، بحسب المرصد، تعزيزات عسكرية جديدة ليلاً تمركزت قرب مطار تفتناز الواقع شمال سراقب وشمال شرق مدينة حلب، بعد ساعات من إمهال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دمشق حتى نهاية الشهر الحالي لسحب قواتها من محيط نقاط مراقبة أقامتها أنقرة في المنطقة.

وانتقدت قيادة الجيش السوري في بيان دخول الرتل التركي الذي قالت إنه انتشر بين 3 بلدات تقع شمال سراقب "بهدف حماية الإرهابيين.. وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري".

والمحافظة ومحيطها مشمولان باتفاق أبرمته روسيا أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل، في سوتشي في سبتمبر/أيلول 2018، لكن القوات السورية تصعّد منذ أكثر من شهرين قصفها على المنطقة بدعم روسي.