جونسون لنتنياهو: ندعم خطة ترامب وحل الدولتين

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، التأكيد على دعمه لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط وحل الدولتين.

جاء ذلك خلال مكالمة جونسون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني.

كان ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء قبل الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

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وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.





وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة وكثير من الدول ستعاونك طول الطريق".

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.