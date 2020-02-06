انت الان تتابع بيلوسي تقول إنها "تصلي بقوة" من أجل ترامب لأنه "ضل عن الطريق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تُمزّق نسخة من خطاب ترامب حول حال الاتحاد قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب لأنه "ضل عن الطريق" فيما يتعلق بالدستور الأمريكي والقيم الأمريكية. وقالت بيلوسي مجددا إنها تصلي من أجل ترامب، بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة إنه "لا يحب الناس الذين يقولون .. أصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي تقول إنها "تصلي بقوة" من أجل ترامب لأنه "ضل عن الطريق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.