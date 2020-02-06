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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة أول طبيب من معالجي "كورونا" بعد إصابته بالفيروس في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام صينية، أن الطبيب لي وين ليانغ الذي كان من أوائل من أثار مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد في ووهان توفي بسبب إصابته بالفيروس .
وكانت الشرطة الصينية قد ألقت القبض على الطبيب ”لي وين ليانغ“، البالغ 34 عاما، بتهمة ”نشر الشائعات“؛ بعدما نشر تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر ديسمبر 2019 حول مجموعة من حالات الإصابة بمرض يشبه الأنفلونزا تم علاجه في المستشفى.
وكان سبعة مرضى في الحجر الصحي وقتها، وذكّرت أعراض مرضهم الدكتور ليانغ بوباء سارس، الذي انتشر في الصين في 2003، وحث الزملاء على ارتداء ملابس واقية في العمل.
وبعد أربعة أيام من التحذير، استدعي ليانغ إلى مكتب الأمن العام المحلي، واتُهم ”بالإدلاء بتعليقات خاطئة“ والإخلال بالنظام الاجتماعي، وأخبروه أنه إذا استمر في الحديث عن المرض، فسيتم ”تقديمه إلى العدالة“.
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