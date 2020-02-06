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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب عن محاولة عزله: مرشحو الرئاسة يحاولون الإطاحة بي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، محاولة إقالته بـ"العار"، وإسقاط التهم عنه بـ"الانتصار الكبير".
وقال الرئيس الأمريكي في أول كلمة له عقب رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء دعوى عزله، إن خسارته للقضية كانت لتتسبب في انهيار الأسواق المالية، مضيفًا: "لا أدري إن كان هناك رئيس آخر يتحمل ما تحملته".
وتابع: "كان يدرك الديمقراطيون منذ اليوم الأول أننا أبرياء، لكنهم استمروا، مرشحو الرئاسة يتحدثون عني بسوء ويحاولون الإطاحة بي"
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