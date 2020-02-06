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المبعوث الأممي : نواصل العمل مع إطراف النزاع لتثبيت الهدنة في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

المبعوث الأممي : نواصل العمل مع إطراف النزاع لتثبيت الهدنة في ليبيا

متابعات_الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، إنه يواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا لتثبيت وقف النار.

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وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحافي أن تفاصيل وقف إطلاق النار في ليبيا لا تزال قيد النقاش.

وأفاد أنه يتواصل مع قيادات الشركة الوطنية للبترول في ليبيا حول استئناف تصدير النفط.

وأعرب سلامة عن أمله بمشاركة جميع الأطراف الليبية في الحوار السياسي بنهاية الشهر الجاري.

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