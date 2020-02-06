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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بين ترامب وزعيم المعارضة الفنزويلية في البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
استقبل الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، في البيت الأبيض زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، لكن المحاكمة التي كانت تجري بهدف عزل دونالد ترامب طغت على الزيارة.
وغوايدو الذي يحاول بدعم أمريكي منذ أكثر من سنة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو، وصل إلى البيت الأبيض بسيارة إس.يو.في سوداء وحيا الصحفيين وعناصر المارينز الواقفين عند الأبواب.
لكن البيت الأبيض ألغى بشكل مفاجئ حديثا مع الصحفيين في البيت الأبيض، كان من المقرر عقده بعد وقت قصير على تصويت مجلس الشيوخ بتبرئة ترامب وعدم عزله من منصبه.
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