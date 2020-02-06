منزلاوي يؤكد دعم السعودية للموقف الفلسطيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك

شارك نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي أمس، في اجتماع المجموعة العربية الذي ترأسه المندوب الدائم للعراق السفير محمد بحرالعلوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الاجتماع القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وأهمها القضية الفلسطينية، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية، وشدد منزلاوي على موقف السعودية الثابت والتاريخي في نصرة القضية الفلسطينية، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعمها للإجماع العربي المساند لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة فلسطين الشقيقة في مجلس الأمن.