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الحوثيون يجبرون عناصرهم على الانتحار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

منعت قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عناصرها من الانسحاب والفرار في الحديدة، وأجبرتهم على العودة والمواجهة والانتحار، وأطلقت النيران على كل الهاربين من ساحة المعركة، الأمر الذي ضاعف خسائرها وكبدها عددا كبيرا من القتلى.

وأعلنت القوات اليمنية المشتركة عن تحقيق تقدم في جبهة البرح غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين وفر آخرون من ساحة المعركة.

بالتزامن مع ذلك وصلت أعداد من الجثث وعشرات الجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية إلى مستشفيات الحديدة، بعدما شهدت جبهات الساحل الغربي تصعيدا خطيرا من قبل الميليشيات الإرهابية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، أن الهجوم الذي صدته القوات المشتركة يعد الأكبر في 2020، والثاني منذ إعلان اتفاقية ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، من حيث الحجم والتخطيط.

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وأوضح أن الحوثيين شنوا حملة عسكرية بمجاميع كبيرة جدا تم استقدامهم من جميع الجبهات، وشنوا هجوما متزامنا على كل من التحيتا والفازة والجبلية في الحديدة، وبدا أن الهجوم معد له مسبقا بعناية، نتيجة لتنظيمه وتزامنه في جبهات عدة، مشيرا إلى أنه وزعت عناصر الميليشيات بشكل مجاميع وعلى محاور عدة، كل محور يتكون من 300 - 400 عنصر من الميليشيات الحوثية.

وأكد أن تلك المجاميع حاولت من محاور عدة قطع الطريق والتقدم والسيطرة على التحيتا، لكن القوات المشتركة خاضت حربا حقيقية، واستطاعت أن تلقن الميليشيات درسا، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح، واغتنمت معداتهم العسكرية، وأسرت قياديا حوثيا كان يقود إحدى أكبر مجموعات الميليشيات في التحيتا، وقتلت 14 عنصرا إرهابيا، وفر الآخرون.

وأشار إلى أن القوات المشتركة تقوم بتمشيط المنطقة التي حاولت الميليشيات الحوثية التسلل إليها، وملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار وتركت جثث الكثير منهم ملقاة على الأعشاب والمزارع المحاذية للقوات المشتركة.

وأشار الدبيش إلى أن الميليشيات الإرهابية تلقت درسا قاسيا وضربات موجعة نتيجة تهورها وطيشها، ومحاولة إشعال النار في الحديدة، في انتهاك للهدنة الأممية واتفاق السويد.

وتشهد جبهة المتون بالجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية وميليشيات الحوثي. وأكد أركان حرب اللواء 22 مشاه، العقيد العزي المخلافي، أن المواجهات اندلعت في منطقة «قعيطة» في سلسلة جبال حام، وجبال الساقية، وأن مقاتلات التحالف العربي قصفت تعزيزات الميليشيات الحوثية في المنطقة نفسها، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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