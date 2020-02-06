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الجيش السوداني يساند البرهان.. والسراج يستقيل احتجاجا على لقاء نتنياهو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الخرطوم، القاهرة

قدم مدير السياسة الخارجية في المجلس السيادي السوداني رشاد السراج استقالته، وذلك على خلفية لقاء رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال في خطاب الاستقالة، الذي قدمه للمجلس السيادي الانتقالي «بعد سنوات حافلة بالعطاء والبذل من أجل وطني وشعبي العظيم، أجد اليوم عسيرا ومستحيلا على نفسي الاستمرار في موقعي كمدير لإدارة السياسة الخارجية بأمانتكم الموقرة».

وأضاف «يتعين علي ألا أخدم في حكومة يسعى رأسها للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس الشريف، ويقتل أهلنا في فلسطين، ويعربد في أوطاننا العربية والإسلامية دون رادع».

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وتابع أن «أمانة التكليف تقتضي أن أقدم استقالتي قبل أن أرى أعلام الكيان الصهيوني ترفرف على سارية القصر الذي قتل فيه غردون (ضابط بريطاني قتله أنصار المهدي في الخرطوم عام 1885)، من قبل المجاهدين من أبناء السودان الأحرار، الذين قاتلوا وكلاء الاحتلال والاستعمار على مر العصور والأيام، وبذلوا دماءهم مهرا للحرية والانعتاق».

وكان البرهان أكد أنه التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية في أوغندا، من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه، وأكد أن الاتصالات مع نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بدأت منذ 3 أشهر لمناقشة ما يمكن أن يستفيد منه السودان، وأوضح أن الهدف من اللقاء مع نتنياهو هو «رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب».

وفيما أعلن الجيش السوداني تأييده للقاء البرهان ونتنياهو، نفى مجلس الوزراء السوداني مجددا أي علم له أو تشاور مسبق بشأن اللقاء.

والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي في مقر الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، والتي قالت إن الاجتماع يمثل تحولا حادا بين البلدين.