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الحكومة اليمنية للانقلابيين: ستدفعون ثمن إراقة الدماء البريئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

أكدت الحكومة اليمنية أن قرار ميليشيات الحوثي الإرهابية لم يعد بيدها، وأنها تتحرك وفق أجندة ومصالح النظام الإيراني، وأن التعويل على جنوح ميليشيات الحوثي الانقلابية «رهان خادع ومضلل». ووصف مجلس الوزراء اليمني استهداف حي الروضة السكني بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وسقوط ضحايا أبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء بـ»الجريمة الإرهابية البشعة». وأكد البيان أن «التراخي الدولي والأممي في تنفيذ» القرارات الملزمة و»غض الطرف عن هذه الجرائم الإرهابية المتكررة للميليشيات الحوثية، بحق المدنيين والأطفال والنساء يشجعها على الاستمرار في نهجها ومشروعها الإجرامي الذي يمثل الوجه الآخر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة».

وشدد مجلس الوزراء اليمني على أن «الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفا واضحا وصريحا من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات الميليشيات الانقلابية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة».

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وتوعد مجلس الوزراء اليمني في بيانه ميليشيات الحوثي «بأن تكون هذه الدماء البريئة وبالا عليها وستدفع الثمن ولن تفلت من العقاب عاجلا غير آجل»، مؤكدا «العزم أكثر من أي وقت مضى وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على استكمال اجتثاث مشروع وكلاء إيران في اليمن».

وأوضح أن «هذه الاعتداءات الإجرامية والتصعيد العسكري الأخير تثبت مجددا الطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية ومشروعها الطائفي الذي يتجاوز بأهدافه الحدود اليمنية، لخدمة النظام الإيراني الذي يتهرب من العزلة الدولية عبر وكلائه وأذرعه في المنطقة، ومنها ميليشيات الحوثي في اليمن».

وأشار البيان إلى أن «استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هي السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه الميليشيات المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».