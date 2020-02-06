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الرئيس الأمريكي بعد تبرئته: ترمب للأبد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر قال فيه «ترمب للأبد»، وذلك في تعليقه على تبرئة مجلس الشيوخ له من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ويظهر ترمب في مقطع الفيديو واقفا بينما تتواتر أمامه لافتات تتعلق بإعادة انتخابه وتحمل أرقاما لعقود عدة قادمة ثم قرون، وينتهي المقطع برسالة «ترمب للأبد».

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من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترمب لا يزال يشكل تهديدا للديمقراطية، وذلك بعد أن برأه مجلس الشيوخ من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وقالت إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ «قاموا بتطبيع الفوضى ورفضوا نظام الضوابط والتوازنات الذي يكفله دستورنا». وأضافت أن مؤسسي البلاد «وضعوا ضمانات في الدستور للحماية من أي رئيس مارق، لكنهم لم يتخيلوا أبدا أن يكون هناك زعيم مارق بمجلس الشيوخ يتخلى بجبن عن واجبه فيما يتعلق بصون الدستور».

واعتبرت بيلوسي أن ترمب لا يزال يمثل «تهديدا مستمرا للديمقراطية الأمريكية بإصراره على أنه فوق القانون، وأنه يستطيع أن يفسد الانتخابات إذا أراد ذلك».

وقال البيت الأبيض إنه تمت تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «بشكل كامل» في قضية العزل، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.