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تركيا تغزو الأراضي السورية بغطاء جوي إسرائيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دمشق أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أمس أن رتلا عسكريا تركيا دخل الأراضي السورية، تزامنا مع العدوان الإسرائيلي وبغطاء منه. وقالت «في الثانية من فجر أمس، وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه، دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات، وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري».



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