جمالي: للكف عن شحن النفوس طائفيا ومناطقيا

لفتت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ديما جمالي إلى أنّ "الشحن الطائفي بات اختصاص البعض ومادّتهم الوحيدة لتعويض خسائرهم الشعبيّة والسلطويّة، وطبعًا الماديّة".
وشدّدت في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "على هؤلاء اليوم أن يكفّوا عن شحن النفوس طائفيًّا ومناطقيًّا، وأن يتذكّروا أنّ هذه السياسات والخطابات أوصلتنا إلى حرب أهليّة مشؤومة منذ عقود، لا نريد أن تتكرّر أبدًا بسبب شرارات الفتنة المتنقلة".
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