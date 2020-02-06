أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن "قيام مفتشين من ​وزارة الاقتصاد​ بجولة برفقة عناصر من ​امن الدولة​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا على العديد من المحال التجارية و​محطات الوقود​ وسطروا عدة آنذارات بحق المخالفين الذين لم التزموا التسعيرة الرسمية المقررة من الوزارة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وزارة الاقتصاد تسطر عدة آنذارات بحق مخالفين في حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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