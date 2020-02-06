قطع السير عند مستديرة بركة المرج بالميناء وإعادة فتحه على أوتوستراد المنية بالاتجاهين

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى المن الداخلي بـ"قطع السير عند مستديرة بركة ​المرج​ في ​الميناء​"، لافتةً إلى "إعادة فتح السير على أوتوستراد ​المنية​ بالاتجاهين"، بعد قطعه لساعتين تقريبًا.

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