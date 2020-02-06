أكد رئيس ​الحكومة​ السابق ​فؤاد السنيورة​، في حديث تلفزيوني، ان "الحكومة تضم أسماء تبدو في الظاهر انها مستقلة، ولكنها بالفعل شكّلت قناعاً يختبئ وراءها من اقترح أسماءها من أولئك المسؤولين في الاحزاب الطائفية والمذهبية وبالتالي فإنّ هذه الحكومة لا تلبي ما توقعه منها شباب الانتفاضة ولا أيضاً ما توقعه ​اللبنانيون​"، موضحاً انه "هناك اليوم ترد وانهيار غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يعاني منها اللبنانيون، وهذه كلها وكما سبق وقلت بسبب تدهور الثقة، وهذا الانهيار في الثقة لم يكن نتيجة ما جرى في هذه ​السنة​ فقط بل بسبب ما جرى في سنوات عديدة سابقة ويتعلق الأداء الاقتصادي والمالي السيء"، لافتاً الى ان "رئيس الحكومة لا يمكن أن يكون شخصاً ليس لديه خبرة وازنة في العمل الحكومي فأعضاء الحكومة ينبغي أن يكونوا من الاختصاصيين المستقلين أما رئيس الحكومة فيجب ان يكون ضليعاً وتكون له خبرة وازنة في العمل الحكومي لكي يترأس الحكومة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة: هذه الحكومة لا تلبي ما توقعه منها شباب الانتفاضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.