أعربت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري في لبنان، عن أسفها لـ"ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن فيروس "كورونا" وإمكان انتقاله إلى المنتجات النيّة اليابانيّة ومكوّنات الـ"سوشي".
وأوضحت في بيان، أنّ "كلّ المستوردات من المنتجات البحرية تخضع لمراقبة مشدّدة عبر المختبرات الموجودة في وزارتي الزراعة والصحة اللبنانيتَين، وبالتالي لا يمكن إدخالها إذا كانت تشوبها أي شائبة غير صحيّة، كما أنّ "كورونا" لا ينتقل من حيوان ميت إلى إنسان حي، بل ينتقل من جهاز تنفّسي إلى جهاز تنفّسي آخر".
ولفتت النقابة إلى أنّ "وزير الصحة العامة حمد حسن صرّح منذ يومين بأنّ المرض ينتقل خلال 12 ساعة من ثمّ يموت، وبالتالي لا يمكن أن يصل إلى لبنان خلال هذه الفترة ويبقى حيًّا. كما أنّ كلّ المعلومات العالميّة الّتي ظهرت في أكثر من مصدر، تؤكّد عدم إمكان انتقاله إلى المكونات البحريّة". وطلبت من وسائل الإعلام "توخّي الدقّة والموضوعيّة خصوصًا في هذه الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها البلد، مع العلم أنّ أصحاب المطاعم ضنينون بصحّة روادها ويولون أهميّة قصوى لسلامة الغذاء".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أصحاب المطاعم: كل المستوردات من المنتجات البحرية تخضع لمراقبة مخبرية مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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