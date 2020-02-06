خريش: التفاهم بين الوطني الحر وحزب الله يحمي لبنان وهو صلب ومستمر

أكدت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​، في حديث تلفزيوني أن "التفاهم بين التيار الوطني الحر و​حزب الله​ صلب وقوي جدا وهو يحمي ​لبنان​ داخليا وخارجيا"، مشيرة إلى أن "أول تجربة للتفاهم كانت في ​حرب تموز 2006​ حيث شكل ​البيئة​ الحاضنة للمقاومة لتنتصر على ​إسرائيل​".

وشددت خريش على أن "التفاهم مستمر وليس كما يتوهم البعض بأنه على حساب الآخرين"،