خريش: التفاهم بين الوطني الحر وحزب الله يحمي لبنان وهو صلب ومستمر

أكدت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش، في حديث تلفزيوني أن "التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله صلب وقوي جدا وهو يحمي لبنان داخليا وخارجيا"، مشيرة إلى أن "أول تجربة للتفاهم كانت في حرب تموز 2006 حيث شكل البيئة الحاضنة للمقاومة لتنتصر على إسرائيل".
وشددت خريش على أن "التفاهم مستمر وليس كما يتوهم البعض بأنه على حساب الآخرين"،
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