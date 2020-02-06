سلامة: بعض الدول المشاركة بمؤتمر برلين تزود قوى النزاع بليبيا بالسلاح

كشف المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​، ​غسان سلامة​ خلال مؤتمر صحفي، أن "لديه أدلة حول تورط عدد من الدول المشاركة في ​مؤتمر برلين​ بتزويد قوى النزاع في ليبيا ب​السلاح​"، معلناً "تحقيق تقدم في مجالات عدة بشأن النزاع في ليبيا، حيث أكد أن ​الأمم المتحدة​ تسعى لتثبيت وقف ​إطلاق النار​ مع جهتي ​الأزمة​"، موضحاً ان "الوفدين يشعران بأهمية تحويل ​الهدنة​ إلى وقف ​إطلاق نار​ دائم، وأن تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق نار يتطلب التزامات من الجهتين، وأن حل الأزمة في ليبيا مستمر، وأن بحث المسائل العسكرية والاقتصادية يشهد تقدما".

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