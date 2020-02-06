ترامب: اسقاط قضية عزلي انتصار كبير

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "تعرض لاستهداف قذر وشرير منذ اللحظة الأولى لتسلمي ​السلطة​ ولم يتوقف حتى الآن، وقد تعرضت لمحنة فظيعة من قبل بعض الناس غير الأميركيين والفاسدين وأتمنى ألا يحدث ذلك لأي رئيس أميركي آخر"، مشيرا الى أنه "لم يتعرض أي رئيس أميركي لما تعرضت له من مكائد سياسية".

وذكر ترامب في تصريح له بعد إسقاط مجلس الشيوخ قضية عزله، أن محاكمته كانت "سياسية وغير قانونية وشهدت تعاملا غير عادل، وهي عار، ولو خسرنا القضية لانهارت الأسواق"، لافتا الى أن "قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل انتصار كبير لنا".

ورأى ترامب أنه "لو لم أطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ​جيمس كومي​ لما كنت هنا أمامكم"، كاشفا عنأن "الديمقراطيين كانوا يدركون منذ اليوم الأول أننا أبرياء ولكنهم استمروا بالحكم علي،ومرشحو الرئاسة يتحدثون عني بالسوء ويحاولون الإطاحة بي".