نتانياهو للرئيس الفلسطيني: عمليات الطعن والدهس والقنص لن تجديك نفعا

خاطب رئيس وزراء ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الإسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​ الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ على خلفية هجمات نفذها فلسطينيون ضد ​القوات​ والمستوطنين الإسرائيليين على مدار ​الساعات​ الماضية، مؤكدا أن "عمليات الطعن والدهس والقنص والتحريض لن تجدي نفعا، و​اسرائيل​ ستفعل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أمنها وتحديد حدودها وضمان مستقبلها، وستقوم بذلك مع عباس او بدونه".

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