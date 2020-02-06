ولي عهد أبوظبي ورئيس السنغال شهدا مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

شهد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسّسات في الإمارات والسنغال، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مجالات التطوير والتحديث الحكومي والتعليم وتطوير المشاريع ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون الفني والعسكري والإنساني.
وكان الجانبان قد عقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائيّة وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافّة ومستجدّات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقيّة، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليميّة والدوليّة محل الاهتمام المشترك.
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