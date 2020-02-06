ولي عهد أبوظبي ورئيس السنغال شهدا مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

شهد ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ ورئيس جمهورية ​السنغال​ ​ماكي سال​، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسّسات في ​الإمارات​ والسنغال، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مجالات التطوير والتحديث الحكومي والتعليم وتطوير المشاريع و​مكافحة الإرهاب​، إلى جانب التعاون الفني والعسكري والإنساني.

وكان الجانبان قد عقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائيّة وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافّة ومستجدّات الأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​ والقارة الإفريقيّة، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليميّة والدوليّة محل الاهتمام المشترك.