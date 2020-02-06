وفاة الطبيب الصيني مكتشف فيروس الكورونا متأثراً بالفيروس

أفادت وسائل إعلام صينية بـ"وفاة الطبيب الصيني لي وينليانغ من مدينة ووهان، الذي كان أول من تحدث عن انتشار الفيروس، الذي تبين لاحقا أنه كورونا، والذي وجهت السلطات توبيخا له"، مشيرة الى ان "الطبيب يبلغ 34 عاما وتوفي في ووهان إثر إصابته بالفيروس".
والجدير بالذكر أن الطبيب لي، كان أول من تحدث عن انتشار فيروس خطير في ووهان يوم 30 كانون الاول الماضي، وتقاسم مخاوفه مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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