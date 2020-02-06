الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال المشتبه بتنفيذ عملية الدهس الليلة الماضية

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ اعتقال المشتبه بتنفيذ عملية الدهس الليلة الماضية. وكانت قد جرت عملية دهس فجر اليوم الخميس بمدينة القدس، أدت الى إصابة 14 من الجنود الإسرائيليين،فيما قتل ثلاثة شبان فلسطينيون برصاص الجيش الاسرائيلي في جنين والقدس.

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