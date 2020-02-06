تدافع بين نواب في البرلمان الأوكراني بسبب خلاف على قانون بيع أراض زراعية

وقع تدافع واشتباك لفترة قصيرة بين 15 نائبًا من الحزب الرئاسي ومن حزب "الوطن" المعارض في ​البرلمان الأوكراني​، الّذي بدأ القراءة الأخيرة في مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يسمح ببيع أراض زراعيّة خصبة.

وركّز نائب رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك، على أنّ "البرلمان مكان نقاش، دافعوا عن قضيّتكم بالنقاش وليس بالقفز مثل القرود". وردّ النائب فاديم روبينوفيتش المؤيّد لموكسو، مشدّدًا على أنّ "بيع الأراضي الأوكرانيّة جريمة، راجعوا أنفسكم".

وكان قد تجمّع ألف ناشط تقريبًا معظمهم من ​اليمين المتطرف​ وحزب "الوطن"، أمام البرلمان للتعبير عن احتجاجهم على مشروع القانون.

وكثيرًا ما يشهد برلمان ​أوكرانيا​ مناوشات وتدافعًا واشتباكًا بالأيدي، خلال مناقشات صاخبة.