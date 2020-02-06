ألقت عناصر الدرك "جندرما" التركية في ولاية عثمانية جنوبي ​تركيا​، القبض على ثلاثة مشتبه بهم، خلال عمليّة أمنيّة تهدف إلى ضبط عناصر تنظيم "داعش". يحمل الموقوفون الجنسية السورية، وقد شاركوا في عمليّات التنظيم ب​سوريا​، بينهم "أمير" مزعوم. وخلال العمليّة أيضًا، ضبطت عناصر الدرك التركي، وثائق رقميّة تعود إلى المشتبه بهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتقال 3 مشتبه بهم في عملية ضد "داعش" في ولاية عثمانية جنوبي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.