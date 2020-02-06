أ.ف.ب: سلطات إقليم والونيا البلجيكي تعلن وقف بيع أسلحة للسعودية

أفادت الوكالة الفرنسية "أ.ف.ب"، أن"سلطات إقليم والونيا البلجيكي تعلن وقف بيع أسلحة للسعودية على خلفية الحرب في اليمن".

وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية، بدورها ايضا، تمديد حظرها على بيع الأسلحة للسعودية وذلك لمدة ستة أشهر إضافية. وهو الحظر الذي فرضته بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول عام 2018.

وتقود ​السعودية​ تحالفا عسكريا لقتال الحوثيين في اليمن عبر غارات جوية أيضا. وتنظر السعودية إلى الحوثيين كحليف وثيق لألد أعدائها إيران. ويشن الحوثيون على نحو متكرر هجمات على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.