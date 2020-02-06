الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع غدا للبحث بالأوضاع الأمنية ومستجداتها

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع يُعقد قبل ظهر يوم غد الجمعة، للبحث في الأوضاع الأمنية ومستجداتها.
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