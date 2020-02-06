النشرة: إلغاء جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة للاستماع إلى كوشنير بخصوص صفقة القرن

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​نيويورك​ سمر نادر، عن إلغاء جلسة ​مجلس الأمن​ التي كانت مقررة للاستماع إلى مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير بخصوص ​صفقة القرن​ والتي كان من المقرر أن تكون مغلقة يجيب فيها كوشنير على أسئلة وإستفسارات أعضاء مجلس الأمن، مشيرة إلى أن "البعثة الأميركية لدى ​الأمم المتحدة​ دعت أعضاء المجلس إلى الغداء عوضا عن الجلسة في تمام ​الساعة​ الثامنة بتوقيت ​بيروت​".

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