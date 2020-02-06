بكين تندد بطلب لندن من مواطنيها مغادرة الصين

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لندن: اتهم السفير الصيني في لندن الخميس بريطانيا بانها "ردت في شكل مبالغ فيه" عبر الطلب من مواطنيها مغادرة الاراضي الصينية بسبب فيروس كورونا المستجد، مقللا من خطورة الوباء.

وقال لو شياومينغ في مؤتمر صحافي "آمل ان تتبنى الحكومة البريطانية وجهة نظر موضوعية ومدروسة حيال ما يحصل في الصين. لقد ابلغناها ان رد فعل مبالغا فيه ليس مفيدا. نعتقد ان لا داعي لهذا الهلع".

والثلاثاء، أوصت الخارجية البريطانية مواطنيها بمغادرة الصين "اذا استطاعوا" بهدف الاقلال من خطر التعرض لفيروس كورونا الذي ظهر في ديسمبر في وسط الصين.

وأضاف السفير الصيني "علينا ان نتبادل الدعم بدل اضعاف جهود الطرف الاخر"، مؤكدا انه "يمكن السيطرة على الوباء وتجنبه وهو قابل للشفاء".

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وذكر بان بريطانيا التزمت اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية طالبا منها الاستمرار في ذلك. وسجلت اصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا الخميس في المملكة المتحدة.

وأصاب الفيروس اكثر من 28 الف شخص في الصين وتسبب بوفاة اكثر من 560 اخرين. لكن هذه الحصيلة تظل ادنى مما خلفه فيروس سارس الذي قضى جراءه 774 شخصا في العالم بين 2002 و2003.

وفي هذا السياق، قال السفير الصيني إن "اكثر من 19 مليون شخص اصيبوا هذا الموسم بالانفلونزا في الولايات المتحدة وقضى جراءها عشرة الاف شخص".

واضاف "هذا اكثر خطورة من انتشار فيروس كورونا".