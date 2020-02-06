بوتين يقيل 5 جنرالات أمنيين

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نصر المجالي: أعلنت مصادر رسمية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أقال 4 جنرالات في وزارتي الداخلية والطوارئ، وأجرى عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية.

وقالت قناة (روسيا اليوم) إن بوتين أصدر، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإعفاء عدد من المدراء المحليين في وزارتي الداخلية والطوارئ ولجنة التحقيقات.

ويشمل المرسوم كلا من مدير إدارة وزارة الداخلية في مقاطعة أمور، لواء الشرطة نيقولاي أكسيونوف، ومدير إدارة وزارة الداخلية في إقليم بريمورسك، لواء الشرطة نيقولاي أفوناسييف، ونائب رئيس الإدارة العامة للجنة التحقيقات الروسية في مقاطعة موسكو، العقيد ألكسندر سارافانوف، ورئيس الإدارة العامة لوزارة الطوارئ في جمهورية الشيشان، الفريق رسلان يحياييف.

وفي مرسوم منفصل أمر بوتين بإقالة وزير الداخلية في جمهورية كومي، لواء الشرطة فيكتور بولوفنيكوف، الذي يتهم حاليا من قبل النيابة الروسية في إطار قضية تتعلق بالحصول على رشوة.

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إقالات سابقة

يذكر أنه في ديسمبر 2019 كان الرئيس الروسي أعفى خمسة من الجنرالات الأمنيين من مناصبهم، من بينهم رئيس مديرية شؤون الأمن لمترو العاصمة نيكولاى سافتشينكو.

وجاء في وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا: "إقالة اللواء نيقولاى سافتشينكو رئيس مديرية أمن مترو موسكو، ونائب رئيس مديرية الأمن الداخلي في إقليم كراسنودار اللواء فياتشسلاف بولغوف، ونائب رئيس مديرية الأمن الداخلي لمقاطعة فورونيج، اللواء فياتشيسلاف فورونتسوف، ونائب رئيس إدارة علم الجريمة لدى الادعاء العام اللواء سيرغي ريابوف، ورئيس جامعة الإطفاء الحكومية في بطرسبورغ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية الفريق إدوارد تشيجيكوف".