أول تعليق لبيلوسي بعد تبرئة ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النوابأول تعليق لبيلوسي بعد تبرئة ترامب

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عقب تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب، واعتبرت أن ترامب يبقى يشكل "تهديدا للديموقراطية الأمريكية".

وأضافت بيلوسي في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "الرئيس يمثل تهديدا مستمرا للديموقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأنه يُمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب

مقدم بواسطة: بي بي سي

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وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة "إساءة استخدام السلطة"، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

أما التهمة الثانية، وهي "عرقلة تحقيق الكونغرس"، فرفضها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.

وتطلبت إدانة ترامب، دعم ثلثي السيناتورات لنقطة اتهام واحدة على الأقل. ونظرا لنتيجة التصويت، انتهت إجراءات محاكمته البرلمانية ضمن قضية العزل ليبقي رئيسا للولايات المتحدة.

وأصبح ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي أطلقت ضده إجراءات العزل في الكونغرس، بعد الرئيسين الأسبقين أندرو جونسون (1868)، وبيل كلينتون (1998)، اللذين برأهما مجلس الشيوخ أيضا.

المصدر: وكالات