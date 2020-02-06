شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مرشح "مستقبل وطن" يواصل جولاته الانتخابية معلنا عن مبادرة لتأهيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح عن الحزب فى الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، جولاته بين أهالي الجيزة بمناطق بين البحرين والقرصايه وجزيرة الدهب استعداداً للانتخابات المقررة يومي 11 و12 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة عادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

وشهدت الجيزة خلال الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات الشعبية مع محمد أبو العينين ، بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية بمدينة الجيزة، وهي اللقاءات التي شهدت حضور مكثف من كبريات عائلات الجيزة.

وتزينت كافة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الجيزة بلافتات مؤيدة لرجل الصناعة محمد أبو العينين ،الذي يملك رصيداً كبيراً بين أهالي الجيزة الذين ضغطوا عليه بقوة لخوض الانتخابات التكميلية.

وأكدت كبرى العائلات بالجيزة، أن ترشح "أبو العينين" جاء تلبيةً لرغبتهم ومعهم أهالي الجيزة فى تمثيله لهم تحت قبة البرلمان، موضحين أن "أبو العينين" قيمة وقامة كبيرة تتطلب من جميع أهالي الجيزة الوقوف على قلب رجل واحد لدعمه وتأييده أمام لجان الاقتراع.

وفى غضون ذلك أعلنت الحملة الانتخابية لنائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل مع توفير فرص عمل حقيقية توفر لهم الحياة الكريمة، كاشفةً أن أولى الدورات ستتم يوم الجمعة المقبل والتسجيل بها سيكون من خلال الصفحة الرسمية لمحمد أبو العينين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويشغل محمد أبو العينين رئاسة اتحاد المستثمرين العرب، ورئاسة مجلس الأعمال المصري الأوروبي، فضلاً عن رئاسته لمجموعة كليوباترا الصناعية.

ويمتلك "أبو العينين" خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالى الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل فى دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، ورئيساً لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.

وخلال عضويته قدم عشرات المشروعات لقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكى الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصرى.

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وانتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطى بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفى وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتى 2011.

وكرمت الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط محمد أبو العينين عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلمانى كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018.















