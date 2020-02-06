محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصباغ:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن محاولات إبعاده عن منصبه بدأت من توليه السلطة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 3 سنوات.
وأضاف في كلمته التي جاءت بعد تبرئته من مجلس الشيوخ الأمريكي في محاكمة العزل، أن ما واجهه من إجراءات ديمقراطية "كذب وافتراء" لا يجب أن تحدث لأي رئيس أمريكي آخر في المستقبل.
وتابع الحديث بأن ما حدث له لو تعرض الرئيس السابق باراك أوباما لكان هناك الكثيرون في السجن لسنوات طويلة.
وشكر الرئيس ترامب النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بعد التصويت لصالح عدم إدانته في الكونجرس.
وقال إنه لم يفعل أي شيء خاطئ ليحاسب عليه ويدان بسببه، مضيفًا "لم أقترف أي خطأ في حياتي".
ووصف المحاكمة في مجلس النواب بأنها كانت سياسية تماما، و"فاسدة تماما".
وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي من تمتي عرقلة سير العدالة بالكونجرس وإساءة استغلال منصبه.
كانت هذه تفاصيل خبر خطاب ترامب بعد انتصاره في معركة العزل: محاكمة سياسية فاسدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.